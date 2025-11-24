Hva er BOOPI

BOOPI (BOOPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOOPI (BOOPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOOPI (BOOPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOPI (BOOPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.74K $ 16.74K $ 16.74K Total forsyning: $ 954.93M $ 954.93M $ 954.93M Sirkulerende forsyning: $ 948.02M $ 948.02M $ 948.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.86K $ 16.86K $ 16.86K All-time high: $ 0.0011365 $ 0.0011365 $ 0.0011365 All-Time Low: $ 0.00001676 $ 0.00001676 $ 0.00001676 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

BOOPI (BOOPI) Informasjon Offisiell nettside: https://www.boopi.info

BOOPI (BOOPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOPI (BOOPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOOPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOOPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOPIs tokenomics, kan du utforske BOOPI tokenets livepris!

BOOPI prisforutsigelse Vil du vite hvor BOOPI kan være på vei? Vår BOOPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

