BOOPI pris i dag

Sanntids BOOPI (BOOPI) pris i dag er $ 0.00001796, med en 5.22% endring de siste 24 timene. Nåværende BOOPI til USD konverteringssats er $ 0.00001796 per BOOPI.

BOOPI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,025.19, med en sirkulerende forsyning på 948.02M BOOPI. I løpet av de siste 24 timene BOOPI har den blitt handlet mellom $ 0.000017(laveste) og $ 0.00001797 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0011365, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001676.

Kortsiktig har BOOPI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -37.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BOOPI (BOOPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.03K$ 17.03K $ 17.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.15K$ 17.15K $ 17.15K Opplagsforsyning 948.02M 948.02M 948.02M Total forsyning 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845

