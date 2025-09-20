Boomer (BOOMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00213983 24 timer høy $ 0.00228124 All Time High $ 0.061015 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.68% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -5.92%

Boomer (BOOMER) sanntidsprisen er $0.00217574. I løpet av de siste 24 timene har BOOMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00213983 og et toppnivå på $ 0.00228124, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOOMER er $ 0.061015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOOMER endret seg med +1.68% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boomer (BOOMER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.01M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.01M Opplagsforsyning 926.93M Total forsyning 926,930,222.1960784

Nåværende markedsverdi på Boomer er $ 2.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOOMER er 926.93M, med en total tilgang på 926930222.1960784. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.