BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol's value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Offisiell nettside: https://www.bookusd.com

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOKUSD Share (BUSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.08K $ 16.08K $ 16.08K Total forsyning: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.11K $ 126.11K $ 126.11K All-time high: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 All-Time Low: $ 0.0032368 $ 0.0032368 $ 0.0032368 Nåværende pris: $ 0.00360326 $ 0.00360326 $ 0.00360326 Lær mer om BOOKUSD Share (BUSS) pris

BOOKUSD Share (BUSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOKUSD Share (BUSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUSSs tokenomics, kan du utforske BUSS tokenets livepris!

