BOOKUSD Share (BUSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00368922 $ 0.00368922 $ 0.00368922 24 timer lav $ 0.00388514 $ 0.00388514 $ 0.00388514 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00368922$ 0.00368922 $ 0.00368922 24 timer høy $ 0.00388514$ 0.00388514 $ 0.00388514 All Time High $ 0.126812$ 0.126812 $ 0.126812 Laveste pris $ 0.0032368$ 0.0032368 $ 0.0032368 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) -4.20% Prisendring (7D) -3.90% Prisendring (7D) -3.90%

BOOKUSD Share (BUSS) sanntidsprisen er $0.00372065. I løpet av de siste 24 timene har BUSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00368922 og et toppnivå på $ 0.00388514, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSS er $ 0.126812, mens den rekordlave prisen er $ 0.0032368.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSS endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -4.20% over 24 timer og -3.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOKUSD Share (BUSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.22K$ 130.22K $ 130.22K Opplagsforsyning 4.41M 4.41M 4.41M Total forsyning 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BOOKUSD Share er $ 16.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSS er 4.41M, med en total tilgang på 35000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.22K.