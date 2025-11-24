Bookie AI pris i dag

Sanntids Bookie AI (BOOKIE) pris i dag er --, med en 1.46% endring de siste 24 timene. Nåværende BOOKIE til USD konverteringssats er -- per BOOKIE.

Bookie AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 96,168, med en sirkulerende forsyning på 726.83M BOOKIE. I løpet av de siste 24 timene BOOKIE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00697224, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BOOKIE beveget seg -0.84% i løpet av den siste timen og -25.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bookie AI (BOOKIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.17K$ 96.17K $ 96.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.31K$ 132.31K $ 132.31K Opplagsforsyning 726.83M 726.83M 726.83M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

