BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Informasjon Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Offisiell nettside: https://bookofrugs.xyz/ Kjøp BOOK OF RUGS nå!

Markedsverdi: $ 118.24K
Total forsyning: $ 966.09M
Sirkulerende forsyning: $ 841.91M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 135.68K
All-time high: $ 0.00034641
All-Time Low: $ 0.00010338
Nåværende pris: $ 0.00014044

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOOK OF RUGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOOK OF RUGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOK OF RUGSs tokenomics, kan du utforske BOOK OF RUGS tokenets livepris!

