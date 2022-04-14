Book of Miggles (BOMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Book of Miggles (BOMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Book of Miggles (BOMI) Informasjon This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://www.bookofmiggles.com/ Kjøp BOMI nå!

Book of Miggles (BOMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Book of Miggles (BOMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 451.57K $ 451.57K $ 451.57K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 451.57K $ 451.57K $ 451.57K All-time high: $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 All-Time Low: $ 0.274473 $ 0.274473 $ 0.274473 Nåværende pris: $ 0.451568 $ 0.451568 $ 0.451568 Lær mer om Book of Miggles (BOMI) pris

Book of Miggles (BOMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Book of Miggles (BOMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOMIs tokenomics, kan du utforske BOMI tokenets livepris!

BOMI prisforutsigelse Vil du vite hvor BOMI kan være på vei? Vår BOMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

