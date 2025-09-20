Book of Miggles (BOMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.478021 $ 0.478021 $ 0.478021 24 timer lav $ 0.491824 $ 0.491824 $ 0.491824 24 timer høy 24 timer lav $ 0.478021$ 0.478021 $ 0.478021 24 timer høy $ 0.491824$ 0.491824 $ 0.491824 All Time High $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Laveste pris $ 0.274473$ 0.274473 $ 0.274473 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -1.47% Prisendring (7D) -6.28% Prisendring (7D) -6.28%

Book of Miggles (BOMI) sanntidsprisen er $0.481616. I løpet av de siste 24 timene har BOMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.478021 og et toppnivå på $ 0.491824, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOMI er $ 1.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.274473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOMI endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -6.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Book of Miggles (BOMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 481.62K$ 481.62K $ 481.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 481.62K$ 481.62K $ 481.62K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Book of Miggles er $ 481.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOMI er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 481.62K.