Book of DYOR (DYOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00557218$ 0.00557218 $ 0.00557218 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.29% Prisendring (7D) +2.29%

Book of DYOR (DYOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DYOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYOR er $ 0.00557218, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Book of DYOR (DYOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.22K$ 120.22K $ 120.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.22K$ 120.22K $ 120.22K Opplagsforsyning 996.99M 996.99M 996.99M Total forsyning 996,987,121.0 996,987,121.0 996,987,121.0

Nåværende markedsverdi på Book of DYOR er $ 120.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYOR er 996.99M, med en total tilgang på 996987121.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.22K.