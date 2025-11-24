Book of Binance pris i dag

Sanntids Book of Binance (BOOK) pris i dag er $ 0.00249461, med en 4.52% endring de siste 24 timene. Nåværende BOOK til USD konverteringssats er $ 0.00249461 per BOOK.

Book of Binance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 461,384, med en sirkulerende forsyning på 185.19M BOOK. I løpet av de siste 24 timene BOOK har den blitt handlet mellom $ 0.00238416(laveste) og $ 0.00251286 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.065647, mens tidenes laveste notering var $ 0.00164839.

Kortsiktig har BOOK beveget seg -0.23% i løpet av den siste timen og -10.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Book of Binance (BOOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 461.38K$ 461.38K $ 461.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 461.38K$ 461.38K $ 461.38K Opplagsforsyning 185.19M 185.19M 185.19M Total forsyning 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

Nåværende markedsverdi på Book of Binance er $ 461.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOOK er 185.19M, med en total tilgang på 185188301.0671005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 461.38K.