BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Informasjon

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them?

Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies.

$BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

Offisiell nettside:
https://bobecoin.com/
Teknisk dokument:
https://bobecoin.com/greenpaper/

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 23.03K
$ 23.03K
Total forsyning:
$ 99.99M
$ 99.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 99.99M
$ 99.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 23.03K
$ 23.03K
All-time high:
$ 0.265856
$ 0.265856
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00023026
$ 0.00023026

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOBE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOBEs tokenomics, kan du utforske BOBE tokenets livepris!

BOBE prisforutsigelse

Vil du vite hvor BOBE kan være på vei? Vår BOBE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.