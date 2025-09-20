Dagens BOOK OF BILLIONAIRES livepris er 0.00024581 USD. Spor prisoppdateringer for BOBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOOK OF BILLIONAIRES livepris er 0.00024581 USD. Spor prisoppdateringer for BOBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BOOK OF BILLIONAIRES Logo

BOOK OF BILLIONAIRES Pris (BOBE)

Ikke oppført

1 BOBE til USD livepris:

$0.00024581
$0.00024581$0.00024581
+8.30%1D
USD
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:23 (UTC+8)

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.41%

+8.36%

-3.41%

-3.41%

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) sanntidsprisen er $0.00024581. I løpet av de siste 24 timene har BOBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022019 og et toppnivå på $ 0.00024815, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBE er $ 0.265856, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017171.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBE endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +8.36% over 24 timer og -3.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Markedsinformasjon

$ 24.58K
$ 24.58K$ 24.58K

--
----

$ 24.58K
$ 24.58K$ 24.58K

99.99M
99.99M 99.99M

99,994,778.0
99,994,778.0 99,994,778.0

Nåværende markedsverdi på BOOK OF BILLIONAIRES er $ 24.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBE er 99.99M, med en total tilgang på 99994778.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.58K.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BOOK OF BILLIONAIRES til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BOOK OF BILLIONAIRES til USD ble $ +0.0000199267.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BOOK OF BILLIONAIRES til USD ble $ -0.0000544541.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BOOK OF BILLIONAIRES til USD ble $ -0.0001595229268146125.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+8.36%
30 dager$ +0.0000199267+8.11%
60 dager$ -0.0000544541-22.15%
90 dager$ -0.0001595229268146125-39.35%

Hva er BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BOOK OF BILLIONAIRES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOOK OF BILLIONAIRES.

Sjekk BOOK OF BILLIONAIRESprisprognosen nå!

BOBE til lokale valutaer

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Hvor mye er BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) verdt i dag?
Live BOBE prisen i USD er 0.00024581 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOBE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOBE til USD er $ 0.00024581. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOOK OF BILLIONAIRES?
Markedsverdien for BOBE er $ 24.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBE?
Den sirkulerende forsyningen av BOBE er 99.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBE ?
BOBE oppnådde en ATH-pris på 0.265856 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBE?
BOBE så en ATL-pris på 0.00017171 USD.
Hva er handelsvolumet til BOBE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBE er -- USD.
Vil BOBE gå høyere i år?
BOBE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:23 (UTC+8)

