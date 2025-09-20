BOOJI (BOOJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007694 $ 0.00007694 $ 0.00007694 24 timer lav $ 0.00008103 $ 0.00008103 $ 0.00008103 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007694$ 0.00007694 $ 0.00007694 24 timer høy $ 0.00008103$ 0.00008103 $ 0.00008103 All Time High $ 0.00726166$ 0.00726166 $ 0.00726166 Laveste pris $ 0.00006378$ 0.00006378 $ 0.00006378 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -3.72% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

BOOJI (BOOJI) sanntidsprisen er $0.00007801. I løpet av de siste 24 timene har BOOJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007694 og et toppnivå på $ 0.00008103, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOOJI er $ 0.00726166, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006378.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOOJI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.72% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOOJI (BOOJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.96K$ 77.96K $ 77.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.96K$ 77.96K $ 77.96K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på BOOJI er $ 77.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOOJI er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.96K.