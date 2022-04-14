Boofus by Virtuals (BOOF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Boofus by Virtuals (BOOF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Boofus by Virtuals (BOOF) Informasjon Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey. Offisiell nettside: https://boofus.co.uk/ Kjøp BOOF nå!

Boofus by Virtuals (BOOF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boofus by Virtuals (BOOF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Boofus by Virtuals (BOOF) pris

Boofus by Virtuals (BOOF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boofus by Virtuals (BOOF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOOF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOOF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOFs tokenomics, kan du utforske BOOF tokenets livepris!

BOOF prisforutsigelse Vil du vite hvor BOOF kan være på vei? Vår BOOF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOOF tokenets prisforutsigelse nå!

