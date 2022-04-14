Bonzo Finance (BONZO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonzo Finance (BONZO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonzo Finance (BONZO) Informasjon Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Offisiell nettside: https://www.bonzo.finance Teknisk dokument: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Kjøp BONZO nå!

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonzo Finance (BONZO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 118.03M $ 118.03M $ 118.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.44M $ 24.44M $ 24.44M All-time high: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 All-Time Low: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Nåværende pris: $ 0.061112 $ 0.061112 $ 0.061112 Lær mer om Bonzo Finance (BONZO) pris

Bonzo Finance (BONZO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonzo Finance (BONZO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONZO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONZO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONZOs tokenomics, kan du utforske BONZO tokenets livepris!

