Bonzo Finance (BONZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.063957 $ 0.063957 $ 0.063957 24 timer lav $ 0.066985 $ 0.066985 $ 0.066985 24 timer høy 24 timer lav $ 0.063957$ 0.063957 $ 0.063957 24 timer høy $ 0.066985$ 0.066985 $ 0.066985 All Time High $ 0.171982$ 0.171982 $ 0.171982 Laveste pris $ 0.02007828$ 0.02007828 $ 0.02007828 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -3.24% Prisendring (7D) -3.07% Prisendring (7D) -3.07%

Bonzo Finance (BONZO) sanntidsprisen er $0.06481. I løpet av de siste 24 timene har BONZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.063957 og et toppnivå på $ 0.066985, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONZO er $ 0.171982, mens den rekordlave prisen er $ 0.02007828.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONZO endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -3.24% over 24 timer og -3.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonzo Finance (BONZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.94M$ 25.94M $ 25.94M Opplagsforsyning 118.03M 118.03M 118.03M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bonzo Finance er $ 7.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONZO er 118.03M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.94M.