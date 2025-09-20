BonzAI DePIN (BONZAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.390933$ 0.390933 $ 0.390933 Laveste pris $ 0.01987686$ 0.01987686 $ 0.01987686 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

BonzAI DePIN (BONZAI) sanntidsprisen er $0.11289. I løpet av de siste 24 timene har BONZAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONZAI er $ 0.390933, mens den rekordlave prisen er $ 0.01987686.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONZAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BonzAI DePIN (BONZAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BonzAI DePIN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONZAI er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.37M.