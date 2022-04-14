Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonsai Terminal (BONSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonsai Terminal (BONSAI) Informasjon Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. Offisiell nettside: https://bonsaiterminal.org Teknisk dokument: https://bonsaiterminal.org/whitepaper Kjøp BONSAI nå!

Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonsai Terminal (BONSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K Total forsyning: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Sirkulerende forsyning: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K All-time high: $ 0.0008596 $ 0.0008596 $ 0.0008596 All-Time Low: $ 0.00000595 $ 0.00000595 $ 0.00000595 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bonsai Terminal (BONSAI) pris

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonsai Terminal (BONSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONSAIs tokenomics, kan du utforske BONSAI tokenets livepris!

