Bonsai Coin (BONSAICOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonsai Coin (BONSAICOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonsai Coin (BONSAICOIN) Informasjon $BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards Offisiell nettside: https://coin.bonsainft.club/ Teknisk dokument: https://medium.com/@bonsai-nft-club/bonsaicoin-perfect-guide-74a80082fbc8 Kjøp BONSAICOIN nå!

Bonsai Coin (BONSAICOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonsai Coin (BONSAICOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 927.70K $ 927.70K $ 927.70K Total forsyning: $ 803.10T $ 803.10T $ 803.10T Sirkulerende forsyning: $ 17.02T $ 17.02T $ 17.02T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.76M $ 43.76M $ 43.76M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bonsai Coin (BONSAICOIN) pris

Bonsai Coin (BONSAICOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonsai Coin (BONSAICOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONSAICOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONSAICOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONSAICOINs tokenomics, kan du utforske BONSAICOIN tokenets livepris!

BONSAICOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor BONSAICOIN kan være på vei? Vår BONSAICOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BONSAICOIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!