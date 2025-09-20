Bonsai (BONSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.194291 $ 0.194291 $ 0.194291 24 timer lav $ 0.200462 $ 0.200462 $ 0.200462 24 timer høy 24 timer lav $ 0.194291$ 0.194291 $ 0.194291 24 timer høy $ 0.200462$ 0.200462 $ 0.200462 All Time High $ 0.427849$ 0.427849 $ 0.427849 Laveste pris $ 0.116414$ 0.116414 $ 0.116414 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) +5.36% Prisendring (7D) +5.36%

Bonsai (BONSAI) sanntidsprisen er $0.194743. I løpet av de siste 24 timene har BONSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.194291 og et toppnivå på $ 0.200462, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONSAI er $ 0.427849, mens den rekordlave prisen er $ 0.116414.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONSAI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og +5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonsai (BONSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bonsai er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONSAI er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.