BONKHOUSE pris i dag

Sanntids BONKHOUSE (BONKHOUSE) pris i dag er $ 0.00000829, med en 2.36% endring de siste 24 timene. Nåværende BONKHOUSE til USD konverteringssats er $ 0.00000829 per BONKHOUSE.

BONKHOUSE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,286.57, med en sirkulerende forsyning på 999.09M BONKHOUSE. I løpet av de siste 24 timene BONKHOUSE har den blitt handlet mellom $ 0.00000806(laveste) og $ 0.00000834 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00122189, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000784.

Kortsiktig har BONKHOUSE beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -12.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Opplagsforsyning 999.09M 999.09M 999.09M Total forsyning 999,090,702.211187 999,090,702.211187 999,090,702.211187

