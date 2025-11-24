BONKFOLIO pris i dag

Sanntids BONKFOLIO (BONKFOLIO) pris i dag er $ 0.00000531, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BONKFOLIO til USD konverteringssats er $ 0.00000531 per BONKFOLIO.

BONKFOLIO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,309.67, med en sirkulerende forsyning på 999.13M BONKFOLIO. I løpet av de siste 24 timene BONKFOLIO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013585, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000514.

Kortsiktig har BONKFOLIO beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Opplagsforsyning 999.13M 999.13M 999.13M Total forsyning 999,128,091.1906136 999,128,091.1906136 999,128,091.1906136

Nåværende markedsverdi på BONKFOLIO er $ 5.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONKFOLIO er 999.13M, med en total tilgang på 999128091.1906136. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.31K.