Sanntidspris for Bonkers Meme Token er i dag 0.00004898 USD.BNKRS markedsverdien er 27,737 USD. Spor sanntids BNKRS to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Bonkers Meme Token er i dag 0.00004898 USD.BNKRS markedsverdien er 27,737 USD. Spor sanntids BNKRS to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Bonkers Meme Token (BNKRS) pris i dag er $ 0.00004898, med en 29.99% endring de siste 24 timene. Nåværende BNKRS til USD konverteringssats er $ 0.00004898 per BNKRS.
Bonkers Meme Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,737, med en sirkulerende forsyning på 566.32M BNKRS. I løpet av de siste 24 timene BNKRS har den blitt handlet mellom $ 0.00004897(laveste) og $ 0.00006996 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00153231, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001533.
Kortsiktig har BNKRS beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -18.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Bonkers Meme Token (BNKRS) Markedsinformasjon
$ 27.74K
$ 27.74K$ 27.74K
--
----
$ 27.74K
$ 27.74K$ 27.74K
566.32M
566.32M 566.32M
566,321,863.056416
566,321,863.056416 566,321,863.056416
Nåværende markedsverdi på Bonkers Meme Token er $ 27.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNKRS er 566.32M, med en total tilgang på 566321863.056416. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.74K.
Bonkers Meme Token prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00004897
$ 0.00004897$ 0.00004897
24 timer lav
$ 0.00006996
$ 0.00006996$ 0.00006996
24 timer høy
$ 0.00004897
$ 0.00004897$ 0.00004897
$ 0.00006996
$ 0.00006996$ 0.00006996
$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231
$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533
+0.00%
-29.99%
-18.32%
-18.32%
Bonkers Meme Token (BNKRS) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Bonkers Meme Token til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bonkers Meme Token til USD ble $ -0.0000165661. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bonkers Meme Token til USD ble $ -0.0000414426. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bonkers Meme Token til USD ble $ -0.0001412930873279068.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
-29.99%
30 dager
$ -0.0000165661
-33.82%
60 dager
$ -0.0000414426
-84.61%
90 dager
$ -0.0001412930873279068
-74.25%
Prisforutsigelse for Bonkers Meme Token
Bonkers Meme Token (BNKRS) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BNKRS for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Bonkers Meme Token (BNKRS) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Bonkers Meme Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Bonkers Meme Token vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BNKRS prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Bonkers Meme Token prisforutsigelser.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Folk spør også: Andre spørsmål om Bonkers Meme Token
Hvor mye vil 1 Bonkers Meme Token være verdt i 2030?
Hvis Bonkers Meme Token skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Bonkers Meme Token priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Bonkers Meme Token i dag?
Så Bonkers Meme Token prisen i dag er $ 0.00004898. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Bonkers Meme Token fortsatt en god investering?
Bonkers Meme Token forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i BNKRS er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Bonkers Meme Token?
Bonkers Meme Token verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Bonkers Meme Token?
Live-prisen til BNKRS oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Bonkers Meme Token i din foretrukne valuta, gå til BNKRS pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Bonkers Meme Token ?
Prisen på BNKRS påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
87,048.71
-0.05%
ETH
2,808.14
-1.00%
SOL
132.27
-0.45%
UCN
1,579.53
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for BNKRS på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg BNKRS/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Bonkers Meme Tokens pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Bonkers Meme Token prisen bli høyere i år?
Bonkers Meme Token prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Bonkers Meme Token (BNKRS) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.