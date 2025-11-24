Bonkers Meme Token pris i dag

Sanntids Bonkers Meme Token (BNKRS) pris i dag er $ 0.00004898, med en 29.99% endring de siste 24 timene. Nåværende BNKRS til USD konverteringssats er $ 0.00004898 per BNKRS.

Bonkers Meme Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,737, med en sirkulerende forsyning på 566.32M BNKRS. I løpet av de siste 24 timene BNKRS har den blitt handlet mellom $ 0.00004897(laveste) og $ 0.00006996 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00153231, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001533.

Kortsiktig har BNKRS beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -18.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Opplagsforsyning 566.32M 566.32M 566.32M Total forsyning 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Nåværende markedsverdi på Bonkers Meme Token er $ 27.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNKRS er 566.32M, med en total tilgang på 566321863.056416. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.74K.