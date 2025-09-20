Bonker (BONKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +1.30% Prisendring (7D) -10.18% Prisendring (7D) -10.18%

Bonker (BONKER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONKER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONKER endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +1.30% over 24 timer og -10.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonker (BONKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.76K$ 81.76K $ 81.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.76K$ 81.76K $ 81.76K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bonker er $ 81.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONKER er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.76K.