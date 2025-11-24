BONKBOY pris i dag

Sanntids BONKBOY (BONKBOY) pris i dag er --, med en 3.70% endring de siste 24 timene. Nåværende BONKBOY til USD konverteringssats er -- per BONKBOY.

BONKBOY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 61,709, med en sirkulerende forsyning på 999.77M BONKBOY. I løpet av de siste 24 timene BONKBOY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BONKBOY beveget seg +0.66% i løpet av den siste timen og +35.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BONKBOY (BONKBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.71K$ 61.71K $ 61.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.71K$ 61.71K $ 61.71K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,767,995.920775 999,767,995.920775 999,767,995.920775

