Dagens Bonk wif glass livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BONG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BONG

BONG Prisinformasjon

BONG Offisiell nettside

BONG tokenomics

BONG Prisprognose

Bonk wif glass Logo

Bonk wif glass Pris (BONG)

Ikke oppført

1 BONG til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bonk wif glass (BONG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:27:56 (UTC+8)

Bonk wif glass (BONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bonk wif glass (BONG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonk wif glass (BONG) Markedsinformasjon

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1,000.00B
1,000.00B 1,000.00B

999,997,556,895.0
999,997,556,895.0 999,997,556,895.0

Nåværende markedsverdi på Bonk wif glass er $ 12.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONG er 1,000.00B, med en total tilgang på 999997556895.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.95K.

Bonk wif glass (BONG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bonk wif glass til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bonk wif glass til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bonk wif glass til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bonk wif glass til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+21.54%
60 dager$ 0+42.42%
90 dager$ 0--

Hva er Bonk wif glass (BONG)

The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bonk wif glass (BONG) Ressurs

Offisiell nettside

Bonk wif glass Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bonk wif glass (BONG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bonk wif glass (BONG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bonk wif glass.

Sjekk Bonk wif glassprisprognosen nå!

BONG til lokale valutaer

Bonk wif glass (BONG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bonk wif glass (BONG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bonk wif glass (BONG)

Hvor mye er Bonk wif glass (BONG) verdt i dag?
Live BONG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BONG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BONG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bonk wif glass?
Markedsverdien for BONG er $ 12.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BONG?
Den sirkulerende forsyningen av BONG er 1,000.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONG ?
BONG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BONG?
BONG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BONG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONG er -- USD.
Vil BONG gå høyere i år?
BONG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:27:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.