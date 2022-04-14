Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonk Staked SOL (BONKSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Informasjon bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator Offisiell nettside: http://bonkcoin.com Kjøp BONKSOL nå!

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonk Staked SOL (BONKSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.96M $ 47.96M $ 47.96M Total forsyning: $ 191.24K $ 191.24K $ 191.24K Sirkulerende forsyning: $ 191.24K $ 191.24K $ 191.24K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.96M $ 47.96M $ 47.96M All-time high: $ 312.7 $ 312.7 $ 312.7 All-Time Low: $ 106.8 $ 106.8 $ 106.8 Nåværende pris: $ 250.75 $ 250.75 $ 250.75 Lær mer om Bonk Staked SOL (BONKSOL) pris

Bonk Staked SOL (BONKSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonk Staked SOL (BONKSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONKSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONKSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONKSOLs tokenomics, kan du utforske BONKSOL tokenets livepris!

BONKSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor BONKSOL kan være på vei? Vår BONKSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BONKSOL tokenets prisforutsigelse nå!

