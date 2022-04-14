Bonk of America (BONKFA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonk of America (BONKFA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonk of America (BONKFA) Informasjon Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities. Offisiell nettside: https://bonkfa.com Teknisk dokument: https://bonkfa.com/whitepaper.pdf

Bonk of America (BONKFA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonk of America (BONKFA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.85K $ 36.85K $ 36.85K All-time high: $ 0.00276906 $ 0.00276906 $ 0.00276906 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Bonk of America (BONKFA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonk of America (BONKFA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONKFA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONKFA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONKFAs tokenomics, kan du utforske BONKFA tokenets livepris!

BONKFA prisforutsigelse Vil du vite hvor BONKFA kan være på vei? Vår BONKFA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

