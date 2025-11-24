Bonk Level Saviour pris i dag

Sanntids Bonk Level Saviour (SAVIOUR) pris i dag er $ 0.011077, med en 2.49% endring de siste 24 timene. Nåværende SAVIOUR til USD konverteringssats er $ 0.011077 per SAVIOUR.

Bonk Level Saviour rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 188,279, med en sirkulerende forsyning på 17.00M SAVIOUR. I løpet av de siste 24 timene SAVIOUR har den blitt handlet mellom $ 0.01063128(laveste) og $ 0.01110608 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04502769, mens tidenes laveste notering var $ 0.0104155.

Kortsiktig har SAVIOUR beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 188.28K$ 188.28K $ 188.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.28K$ 188.28K $ 188.28K Opplagsforsyning 17.00M 17.00M 17.00M Total forsyning 16,997,264.60457 16,997,264.60457 16,997,264.60457

