Bonk Index pris i dag

Sanntids Bonk Index (BNKK) pris i dag er $ 0.00000771, med en 12.39% endring de siste 24 timene. Nåværende BNKK til USD konverteringssats er $ 0.00000771 per BNKK.

Bonk Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,761.67, med en sirkulerende forsyning på 999.83M BNKK. I løpet av de siste 24 timene BNKK har den blitt handlet mellom $ 0.00000686(laveste) og $ 0.0000078 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00264481, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000063.

Kortsiktig har BNKK beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +4.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bonk Index (BNKK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Opplagsforsyning 999.83M 999.83M 999.83M Total forsyning 999,834,117.856561 999,834,117.856561 999,834,117.856561

