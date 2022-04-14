BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Informasjon BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump Kjøp UNIPCS nå!

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K All-time high: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) pris

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIPCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIPCS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIPCSs tokenomics, kan du utforske UNIPCS tokenets livepris!

UNIPCS prisforutsigelse Vil du vite hvor UNIPCS kan være på vei? Vår UNIPCS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNIPCS tokenets prisforutsigelse nå!

