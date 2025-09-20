BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005804 $ 0.00005804 $ 0.00005804 24 timer lav $ 0.0000606 $ 0.0000606 $ 0.0000606 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005804$ 0.00005804 $ 0.00005804 24 timer høy $ 0.0000606$ 0.0000606 $ 0.0000606 All Time High $ 0.00109819$ 0.00109819 $ 0.00109819 Laveste pris $ 0.00002716$ 0.00002716 $ 0.00002716 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.46% Prisendring (7D) -12.61% Prisendring (7D) -12.61%

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) sanntidsprisen er $0.00005909. I løpet av de siste 24 timene har UNIPCS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005804 og et toppnivå på $ 0.0000606, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIPCS er $ 0.00109819, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIPCS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.46% over 24 timer og -12.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,876,879.794422 999,876,879.794422 999,876,879.794422

Nåværende markedsverdi på BONK GUY WAS RIGHT er $ 59.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIPCS er 999.88M, med en total tilgang på 999876879.794422. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.08K.