Bolivarcoin (BOLI) Informasjon Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Offisiell nettside: http://www.bolis.info/ Kjøp BOLI nå!

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bolivarcoin (BOLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Total forsyning: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Sirkulerende forsyning: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K All-time high: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00043386 $ 0.00043386 $ 0.00043386 Lær mer om Bolivarcoin (BOLI) pris

Bolivarcoin (BOLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bolivarcoin (BOLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOLIs tokenomics, kan du utforske BOLI tokenets livepris!

