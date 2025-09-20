Bolivarcoin (BOLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.313124$ 0.313124 $ 0.313124 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -16.56% Prisendring (7D) -16.56%

Bolivarcoin (BOLI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLI er $ 0.313124, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -16.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bolivarcoin (BOLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Opplagsforsyning 20.45M 20.45M 20.45M Total forsyning 20,449,864.99879985 20,449,864.99879985 20,449,864.99879985

Nåværende markedsverdi på Bolivarcoin er $ 8.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLI er 20.45M, med en total tilgang på 20449864.99879985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.87K.