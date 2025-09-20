Dagens Bolivarcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bolivarcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bolivarcoin Pris (BOLI)

1 BOLI til USD livepris:

$0.00043386
$0.00043386
-2.90%1D
Bolivarcoin (BOLI) Live prisdiagram
Bolivarcoin (BOLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.313124
$ 0.313124

-2.93%

-16.56%

-16.56%

Bolivarcoin (BOLI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLI er $ 0.313124, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -16.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bolivarcoin (BOLI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Bolivarcoin er $ 8.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLI er 20.45M, med en total tilgang på 20449864.99879985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.87K.

Bolivarcoin (BOLI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bolivarcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bolivarcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bolivarcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bolivarcoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.93%
30 dager$ 0-50.54%
60 dager$ 0-58.40%
90 dager$ 0--

Hva er Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bolivarcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bolivarcoin (BOLI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bolivarcoin (BOLI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bolivarcoin.

Sjekk Bolivarcoinprisprognosen nå!

BOLI til lokale valutaer

Bolivarcoin (BOLI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bolivarcoin (BOLI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOLI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bolivarcoin (BOLI)

Hvor mye er Bolivarcoin (BOLI) verdt i dag?
Live BOLI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOLI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOLI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bolivarcoin?
Markedsverdien for BOLI er $ 8.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOLI?
Den sirkulerende forsyningen av BOLI er 20.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOLI ?
BOLI oppnådde en ATH-pris på 0.313124 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOLI?
BOLI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOLI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOLI er -- USD.
Vil BOLI gå høyere i år?
BOLI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOLI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.