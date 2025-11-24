Boji pris i dag

Sanntids Boji (BOJI) pris i dag er $ 0.00000435, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BOJI til USD konverteringssats er $ 0.00000435 per BOJI.

Boji rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,346.96, med en sirkulerende forsyning på 998.94M BOJI. I løpet av de siste 24 timene BOJI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00022624, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000433.

Kortsiktig har BOJI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Boji (BOJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.35K Opplagsforsyning 998.94M Total forsyning 998,940,207.683

Nåværende markedsverdi på Boji er $ 4.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOJI er 998.94M, med en total tilgang på 998940207.683. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.35K.