Boi the Bear (BOI) Informasjon $BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!! Offisiell nettside: https://boithebear.com/ Kjøp BOI nå!

Boi the Bear (BOI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boi the Bear (BOI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 148.61K $ 148.61K $ 148.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 148.61K $ 148.61K $ 148.61K All-time high: $ 0.00324427 $ 0.00324427 $ 0.00324427 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014861 $ 0.00014861 $ 0.00014861 Lær mer om Boi the Bear (BOI) pris

Boi the Bear (BOI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boi the Bear (BOI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOIs tokenomics, kan du utforske BOI tokenets livepris!

BOI prisforutsigelse Vil du vite hvor BOI kan være på vei? Vår BOI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOI tokenets prisforutsigelse nå!

