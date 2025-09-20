Dagens Boi the Bear livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Boi the Bear livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOI

BOI Prisinformasjon

BOI Offisiell nettside

BOI tokenomics

BOI Prisprognose

Boi the Bear Logo

Boi the Bear Pris (BOI)

Ikke oppført

1 BOI til USD livepris:

$0.00017319
$0.00017319$0.00017319
-0.70%1D
mexc
USD
Boi the Bear (BOI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:18:15 (UTC+8)

Boi the Bear (BOI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00324427
$ 0.00324427$ 0.00324427

$ 0
$ 0$ 0

+0.82%

-0.78%

-35.93%

-35.93%

Boi the Bear (BOI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOI er $ 0.00324427, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOI endret seg med +0.82% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -35.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boi the Bear (BOI) Markedsinformasjon

$ 172.86K
$ 172.86K$ 172.86K

--
----

$ 172.86K
$ 172.86K$ 172.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boi the Bear er $ 172.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.86K.

Boi the Bear (BOI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Boi the Bear til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Boi the Bear til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Boi the Bear til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Boi the Bear til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.78%
30 dager$ 0-35.11%
60 dager$ 0-56.24%
90 dager$ 0--

Hva er Boi the Bear (BOI)

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Boi the Bear (BOI) Ressurs

Offisiell nettside

Boi the Bear Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boi the Bear (BOI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boi the Bear (BOI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boi the Bear.

Sjekk Boi the Bearprisprognosen nå!

BOI til lokale valutaer

Boi the Bear (BOI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boi the Bear (BOI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Boi the Bear (BOI)

Hvor mye er Boi the Bear (BOI) verdt i dag?
Live BOI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Boi the Bear?
Markedsverdien for BOI er $ 172.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOI?
Den sirkulerende forsyningen av BOI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOI ?
BOI oppnådde en ATH-pris på 0.00324427 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOI?
BOI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOI er -- USD.
Vil BOI gå høyere i år?
BOI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOI prisprognosen for en mer grundig analyse.
