Boi the Bear (BOI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00324427$ 0.00324427 $ 0.00324427 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.82% Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) -35.93% Prisendring (7D) -35.93%

Boi the Bear (BOI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOI er $ 0.00324427, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOI endret seg med +0.82% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -35.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boi the Bear (BOI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 172.86K$ 172.86K $ 172.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.86K$ 172.86K $ 172.86K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boi the Bear er $ 172.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.86K.