BOGUS (BOGUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00803313 Laveste pris $ 0.00003293 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.82%

BOGUS (BOGUS) sanntidsprisen er $0.00007351. I løpet av de siste 24 timene har BOGUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOGUS er $ 0.00803313, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003293.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOGUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOGUS (BOGUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.90K Opplagsforsyning 828.48M Total forsyning 828,480,399.0

Nåværende markedsverdi på BOGUS er $ 60.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOGUS er 828.48M, med en total tilgang på 828480399.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.90K.