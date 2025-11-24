BOBBY Rizz pris i dag

Sanntids BOBBY Rizz (BOBBY) pris i dag er --, med en 0.99% endring de siste 24 timene. Nåværende BOBBY til USD konverteringssats er -- per BOBBY.

BOBBY Rizz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,483.5, med en sirkulerende forsyning på 999.90M BOBBY. I løpet av de siste 24 timene BOBBY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BOBBY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -20.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BOBBY Rizz (BOBBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,903,070.787205 999,903,070.787205 999,903,070.787205

Nåværende markedsverdi på BOBBY Rizz er $ 8.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBBY er 999.90M, med en total tilgang på 999903070.787205. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.48K.