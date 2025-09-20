Dagens Boba Oppa livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOBAOPPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBAOPPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Boba Oppa livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOBAOPPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBAOPPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOBAOPPA

BOBAOPPA Prisinformasjon

BOBAOPPA Offisiell nettside

BOBAOPPA tokenomics

BOBAOPPA Prisprognose

Boba Oppa Pris (BOBAOPPA)

1 BOBAOPPA til USD livepris:

$0.00089014
$0.00089014
+7.10%1D
Boba Oppa (BOBAOPPA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:59:36 (UTC+8)

Boba Oppa (BOBAOPPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00328851
$ 0.00328851

$ 0
$ 0

+9.62%

+7.20%

-7.90%

-7.90%

Boba Oppa (BOBAOPPA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOBAOPPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBAOPPA er $ 0.00328851, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBAOPPA endret seg med +9.62% i løpet av den siste timen, +7.20% over 24 timer og -7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boba Oppa (BOBAOPPA) Markedsinformasjon

$ 4.24M
$ 4.24M

--
--

$ 4.24M
$ 4.24M

4.76B
4.76B

4,761,354,121.05521
4,761,354,121.05521

Nåværende markedsverdi på Boba Oppa er $ 4.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBAOPPA er 4.76B, med en total tilgang på 4761354121.05521. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.24M.

Boba Oppa (BOBAOPPA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Boba Oppa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Boba Oppa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Boba Oppa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Boba Oppa til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+7.20%
30 dager$ 0+11.13%
60 dager$ 0-8.77%
90 dager$ 0--

Hva er Boba Oppa (BOBAOPPA)

MachiBigBrother’s son

Boba Oppa (BOBAOPPA) Ressurs

Offisiell nettside

Boba Oppa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boba Oppa (BOBAOPPA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boba Oppa (BOBAOPPA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boba Oppa.

Sjekk Boba Oppaprisprognosen nå!

BOBAOPPA til lokale valutaer

Boba Oppa (BOBAOPPA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boba Oppa (BOBAOPPA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBAOPPA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Boba Oppa (BOBAOPPA)

Hvor mye er Boba Oppa (BOBAOPPA) verdt i dag?
Live BOBAOPPA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOBAOPPA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOBAOPPA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Boba Oppa?
Markedsverdien for BOBAOPPA er $ 4.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBAOPPA?
Den sirkulerende forsyningen av BOBAOPPA er 4.76B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBAOPPA ?
BOBAOPPA oppnådde en ATH-pris på 0.00328851 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBAOPPA?
BOBAOPPA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOBAOPPA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBAOPPA er -- USD.
Vil BOBAOPPA gå høyere i år?
BOBAOPPA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBAOPPA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Boba Oppa (BOBAOPPA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

