BNSD Finance (BNSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BNSD Finance (BNSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BNSD Finance (BNSD) Informasjon Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Offisiell nettside: https://bns.finance/ Kjøp BNSD nå!

BNSD Finance (BNSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BNSD Finance (BNSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Total forsyning: $ 515.34M $ 515.34M $ 515.34M Sirkulerende forsyning: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.48K $ 54.48K $ 54.48K All-time high: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010572 $ 0.00010572 $ 0.00010572 Lær mer om BNSD Finance (BNSD) pris

BNSD Finance (BNSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BNSD Finance (BNSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNSDs tokenomics, kan du utforske BNSD tokenets livepris!

BNSD prisforutsigelse Vil du vite hvor BNSD kan være på vei? Vår BNSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!