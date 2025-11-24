BNPL Pay pris i dag

Sanntids BNPL Pay (BNPL) pris i dag er $ 0.01999232, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BNPL til USD konverteringssats er $ 0.01999232 per BNPL.

BNPL Pay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 129,787, med en sirkulerende forsyning på 6.49M BNPL. I løpet av de siste 24 timene BNPL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02142149, mens tidenes laveste notering var $ 0.01869246.

Kortsiktig har BNPL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BNPL Pay (BNPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.79K$ 129.79K $ 129.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.99M$ 19.99M $ 19.99M Opplagsforsyning 6.49M 6.49M 6.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BNPL Pay er $ 129.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNPL er 6.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.99M.