Dagens Bnext B3X livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for B3X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk B3X pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bnext B3X livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for B3X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk B3X pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om B3X

B3X Prisinformasjon

B3X Offisiell nettside

B3X tokenomics

B3X Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bnext B3X Logo

Bnext B3X Pris (B3X)

Ikke oppført

1 B3X til USD livepris:

$0.00040414
$0.00040414$0.00040414
-2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bnext B3X (B3X) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:27:17 (UTC+8)

Bnext B3X (B3X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02009271
$ 0.02009271$ 0.02009271

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-2.47%

+141.73%

+141.73%

Bnext B3X (B3X) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har B3X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B3X er $ 0.02009271, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B3X endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og +141.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bnext B3X (B3X) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

0.00
0.00 0.00

3,500,000,000.0
3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bnext B3X er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B3X er 0.00, med en total tilgang på 3500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.

Bnext B3X (B3X) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bnext B3X til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bnext B3X til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bnext B3X til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bnext B3X til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.47%
30 dager$ 0+109.98%
60 dager$ 0+106.50%
90 dager$ 0--

Hva er Bnext B3X (B3X)

The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bnext B3X (B3X) Ressurs

Offisiell nettside

Bnext B3X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bnext B3X (B3X) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bnext B3X (B3X) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bnext B3X.

Sjekk Bnext B3Xprisprognosen nå!

B3X til lokale valutaer

Bnext B3X (B3X) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bnext B3X (B3X) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om B3X tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bnext B3X (B3X)

Hvor mye er Bnext B3X (B3X) verdt i dag?
Live B3X prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende B3X-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på B3X til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bnext B3X?
Markedsverdien for B3X er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av B3X?
Den sirkulerende forsyningen av B3X er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB3X ?
B3X oppnådde en ATH-pris på 0.02009271 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på B3X?
B3X så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til B3X?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for B3X er -- USD.
Vil B3X gå høyere i år?
B3X kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut B3X prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:27:17 (UTC+8)

Bnext B3X (B3X) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.