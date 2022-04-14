BNBULL (BNBULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BNBULL (BNBULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BNBULL (BNBULL) Informasjon Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win! Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights! Let's Make BNB Memes Great Again! Mission: Bring the bull back to Binance! Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future. BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project. Offisiell nettside: https://www.bnbull.io/ Kjøp BNBULL nå!

BNBULL (BNBULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BNBULL (BNBULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K All-time high: $ 0.0014786 $ 0.0014786 $ 0.0014786 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BNBULL (BNBULL) pris

BNBULL (BNBULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BNBULL (BNBULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNBULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNBULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNBULLs tokenomics, kan du utforske BNBULL tokenets livepris!

BNBULL prisforutsigelse Vil du vite hvor BNBULL kan være på vei? Vår BNBULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNBULL tokenets prisforutsigelse nå!

