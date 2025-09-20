BNBULL (BNBULL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0014786$ 0.0014786 $ 0.0014786 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.05% Prisendring (1D) +17.77% Prisendring (7D) +1.19% Prisendring (7D) +1.19%

BNBULL (BNBULL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BNBULL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNBULL er $ 0.0014786, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNBULL endret seg med -7.05% i løpet av den siste timen, +17.77% over 24 timer og +1.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BNBULL (BNBULL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BNBULL er $ 11.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBULL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.86K.