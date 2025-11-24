BNB LION pris i dag

Sanntids BNB LION (BNBLION) pris i dag er --, med en 1.99% endring de siste 24 timene. Nåværende BNBLION til USD konverteringssats er -- per BNBLION.

BNB LION rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 176,886, med en sirkulerende forsyning på 94,704.11T BNBLION. I løpet av de siste 24 timene BNBLION har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BNBLION beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og -2.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BNB LION (BNBLION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 176.89K$ 176.89K $ 176.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 176.89K$ 176.89K $ 176.89K Opplagsforsyning 94,704.11T 94,704.11T 94,704.11T Total forsyning 9.470411155967824e+16 9.470411155967824e+16 9.470411155967824e+16

