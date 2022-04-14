BNB Card (BNBCARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BNB Card (BNBCARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BNB Card (BNBCARD) Informasjon BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Offisiell nettside: https://bnbcard-bsc.com/ Kjøp BNBCARD nå!

BNB Card (BNBCARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BNB Card (BNBCARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M All-time high: $ 0.01981881 $ 0.01981881 $ 0.01981881 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0024582 $ 0.0024582 $ 0.0024582 Lær mer om BNB Card (BNBCARD) pris

BNB Card (BNBCARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BNB Card (BNBCARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNBCARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNBCARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNBCARDs tokenomics, kan du utforske BNBCARD tokenets livepris!

BNBCARD prisforutsigelse Vil du vite hvor BNBCARD kan være på vei? Vår BNBCARD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNBCARD tokenets prisforutsigelse nå!

