BNB Card (BNBCARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00240657 24 timer høy $ 0.002719 All Time High $ 0.01981881 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.91% Prisendring (1D) +2.20% Prisendring (7D) +0.35%

BNB Card (BNBCARD) sanntidsprisen er $0.00250364. I løpet av de siste 24 timene har BNBCARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240657 og et toppnivå på $ 0.002719, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNBCARD er $ 0.01981881, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNBCARD endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, +2.20% over 24 timer og +0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BNB Card (BNBCARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.50M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BNB Card er $ 2.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBCARD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.