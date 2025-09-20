Dagens BNB Card livepris er 0.00250364 USD. Spor prisoppdateringer for BNBCARD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNBCARD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BNB Card livepris er 0.00250364 USD. Spor prisoppdateringer for BNBCARD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNBCARD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BNBCARD

BNBCARD Prisinformasjon

BNBCARD Offisiell nettside

BNBCARD tokenomics

BNBCARD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BNB Card Logo

BNB Card Pris (BNBCARD)

Ikke oppført

1 BNBCARD til USD livepris:

$0.00250364
$0.00250364$0.00250364
+2.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BNB Card (BNBCARD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:59:29 (UTC+8)

BNB Card (BNBCARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00240657
$ 0.00240657$ 0.00240657
24 timer lav
$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719
24 timer høy

$ 0.00240657
$ 0.00240657$ 0.00240657

$ 0.002719
$ 0.002719$ 0.002719

$ 0.01981881
$ 0.01981881$ 0.01981881

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+2.20%

+0.35%

+0.35%

BNB Card (BNBCARD) sanntidsprisen er $0.00250364. I løpet av de siste 24 timene har BNBCARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240657 og et toppnivå på $ 0.002719, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNBCARD er $ 0.01981881, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNBCARD endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, +2.20% over 24 timer og +0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BNB Card (BNBCARD) Markedsinformasjon

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BNB Card er $ 2.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBCARD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.

BNB Card (BNBCARD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BNB Card til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BNB Card til USD ble $ -0.0005955318.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BNB Card til USD ble $ +0.0020447923.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BNB Card til USD ble $ +0.000490028098715389.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.20%
30 dager$ -0.0005955318-23.78%
60 dager$ +0.0020447923+81.67%
90 dager$ +0.000490028098715389+24.34%

Hva er BNB Card (BNBCARD)

BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BNB Card (BNBCARD) Ressurs

Offisiell nettside

BNB Card Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BNB Card (BNBCARD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BNB Card (BNBCARD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BNB Card.

Sjekk BNB Cardprisprognosen nå!

BNBCARD til lokale valutaer

BNB Card (BNBCARD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BNB Card (BNBCARD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNBCARD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BNB Card (BNBCARD)

Hvor mye er BNB Card (BNBCARD) verdt i dag?
Live BNBCARD prisen i USD er 0.00250364 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNBCARD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNBCARD til USD er $ 0.00250364. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BNB Card?
Markedsverdien for BNBCARD er $ 2.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNBCARD?
Den sirkulerende forsyningen av BNBCARD er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNBCARD ?
BNBCARD oppnådde en ATH-pris på 0.01981881 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNBCARD?
BNBCARD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BNBCARD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNBCARD er -- USD.
Vil BNBCARD gå høyere i år?
BNBCARD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNBCARD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:59:29 (UTC+8)

BNB Card (BNBCARD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.