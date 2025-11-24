Blurt pris i dag

Sanntids Blurt (BLURT) pris i dag er $ 0.00136159, med en 455.74% endring de siste 24 timene. Nåværende BLURT til USD konverteringssats er $ 0.00136159 per BLURT.

Blurt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 811,465, med en sirkulerende forsyning på 595.97M BLURT. I løpet av de siste 24 timene BLURT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00137009 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.116698, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLURT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Blurt (BLURT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 811.47K$ 811.47K $ 811.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 811.47K$ 811.47K $ 811.47K Opplagsforsyning 595.97M 595.97M 595.97M Total forsyning 595,970,249.948 595,970,249.948 595,970,249.948

Nåværende markedsverdi på Blurt er $ 811.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLURT er 595.97M, med en total tilgang på 595970249.948. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 811.47K.